Шеф Пентагона заявил о решающей стадии боевых действий на Украине

В ходе очередного заседания группы, координирующей оказание военной помощи Киеву, он отметил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии.

«Речь идёт о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность и должна быть неотложной», - подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что контактная группа продолжит находить инновационные способы содействия, чтобы гарантировать Украине технологии, боеприпасы и огневую мощь.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что лично обещал в письме министру обороны США Ллойду Остину использовать реактивные системы залпового огня HIMARS исключительно для сдерживания противника и освобождении украинских территорий.