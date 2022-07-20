Шеф Пентагона заявил о решающей стадии боевых действий на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи украинским военным, сообщает ТАСС.

Басурин: Ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину

В ходе очередного заседания группы, координирующей оказание военной помощи Киеву, он отметил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии.

«Речь идёт о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность и должна быть неотложной», - подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что контактная группа продолжит находить инновационные способы содействия, чтобы гарантировать Украине технологии, боеприпасы и огневую мощь.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что лично обещал в письме министру обороны США Ллойду Остину использовать реактивные системы залпового огня HIMARS исключительно для сдерживания противника и освобождении украинских территорий.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры