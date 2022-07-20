Шеф Пентагона заявил о решающей стадии боевых действий на Украине
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи украинским военным, сообщает ТАСС.
В ходе очередного заседания группы, координирующей оказание военной помощи Киеву, он отметил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии.
«Речь идёт о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность и должна быть неотложной», - подчеркнул глава Пентагона.
Он добавил, что контактная группа продолжит находить инновационные способы содействия, чтобы гарантировать Украине технологии, боеприпасы и огневую мощь.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что лично обещал в письме министру обороны США Ллойду Остину использовать реактивные системы залпового огня HIMARS исключительно для сдерживания противника и освобождении украинских территорий.
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