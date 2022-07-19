Басурин: Ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
Украина получила ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 километров, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», - цитирует Басурина телеканал «Россия 1».
Так Басурин прокомментировал слова секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который заявил о поставках ракет.
Эдуард Басурин также заявил, что после того, как Украина получила HIMARS дальностью до 70 километров, то стали обнаруживаться обломки ракет дальностью 110-120 километров.
Ранее СМИ сообщали, что Украина может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму.
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