«Шах и мат!» Новый российский истребитель будет стоить не дороже $30 миллионов

В «Ростехе» заявляют, что серийные поставки истребителя могут начаться в 2026 году, а спрос на него оценивается в 300 самолетов за 15 лет.

Checkmate - первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Путину рассказали, что самолет планируют выпускать в трех версиях: беспилотной, одноместной и двухместной.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что в зависимости от требований заказчиков истребитель может адаптироваться под применение по наземным, надводным или воздушным целям. На основе Checkmate также может быть создан и палубный самолет, отмечает «Лента.ру».

По словам Слюсаря, разработка истребителя заняла чуть больше года. Это стало возможно благодаря «суперкомпьютерному моделированию, цифровым методам и виртуальным испытаниям». При этом он отметил, что показанный на МАКС-2021 самолет не просто макет, а именно он поднимется в воздух уже в 2023 году.

Что касается вооружения, в максимальной комплектации Checkmate сможет переносить до пяти ракет класса «воздух-воздух». Истребитель способен поднять в воздух до 7 тонн грузов, в том числе ракеты и авиабомбы. Авторы разработки обещают, что самолет сможет эффективно уничтожать зарубежные самолеты пятого поколения, а также противостоять комплексам шестого поколения. Также сообщается о низкой радиолокационной заметности нового истребителя.

«При относительно низкой стоимости машины и летного часа, он обладает очень высокой боевой эффективностью. Самолет оснащен современным бортовым оборудованием для воздушного боя и атак наземных целей. Имеет радар с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет атаковать цели даже в условии сильных помех», - отметил Чемезов.

По его словам, истребитель может бороться с любыми воздушными, наземными, морскими целями и наиболее совершенными средствами противовоздушной обороны.

Объясняя необычное название самолета, глава «Ростеха» сказал, что в нем отражена философия проекта.