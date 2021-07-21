«Шах и мат!» Новый российский истребитель будет стоить не дороже $30 миллионов
Checkmate сможет эффективно уничтожать истребители пятого поколения и будет экспортироваться на Ближний Восток, в Азию и Латинскую Америку.
Одним из главных событий Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) в Жуковском стала презентация нового российского истребителя пятого поколения под названием Checkmate, что переводится с английского языка как «шах и мат».
Легкий однодвигательный истребитель, разработанный компанией «Сухой» в рекордно быстрые сроки, для начала показали президенту России Владимиру Путину. Он будет поставляться на экспорт и, по мнению СМИ, станет конкурентом американского истребителя пятого поколения F-35. При этом первые поставки истребителя заказчикам планируются только через 5,5 лет, отмечает РИА Новости.
Как заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, истребитель Checkmate будет стоить $25-30 миллионов. Для сравнения он привел цены на французский и шведский истребители четвертого поколения Dassault Rafale и Saab Gripen, которые стоят $60-90 миллионов.
Checkmate, который также называют ЛТС (легкий тактический самолет), прежде всего, предназначен для экспорта, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Со своей стороны, вице-премьер РФ Юрий Борисов отметил, что у Checkmate уже есть «якорный заказчик» среди иностранных ВВС. В числе потенциальных заказчиков истребителя в «Ростехе» называют страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, отмечает РБК.
При этом в ролике, показанном «Ростехом» незадолго до презентации истребителя, фигурируют Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам и Аргентина.
В «Ростехе» заявляют, что серийные поставки истребителя могут начаться в 2026 году, а спрос на него оценивается в 300 самолетов за 15 лет.
Checkmate - первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Путину рассказали, что самолет планируют выпускать в трех версиях: беспилотной, одноместной и двухместной.
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что в зависимости от требований заказчиков истребитель может адаптироваться под применение по наземным, надводным или воздушным целям. На основе Checkmate также может быть создан и палубный самолет, отмечает «Лента.ру».
По словам Слюсаря, разработка истребителя заняла чуть больше года. Это стало возможно благодаря «суперкомпьютерному моделированию, цифровым методам и виртуальным испытаниям». При этом он отметил, что показанный на МАКС-2021 самолет не просто макет, а именно он поднимется в воздух уже в 2023 году.
Что касается вооружения, в максимальной комплектации Checkmate сможет переносить до пяти ракет класса «воздух-воздух». Истребитель способен поднять в воздух до 7 тонн грузов, в том числе ракеты и авиабомбы. Авторы разработки обещают, что самолет сможет эффективно уничтожать зарубежные самолеты пятого поколения, а также противостоять комплексам шестого поколения. Также сообщается о низкой радиолокационной заметности нового истребителя.
«При относительно низкой стоимости машины и летного часа, он обладает очень высокой боевой эффективностью. Самолет оснащен современным бортовым оборудованием для воздушного боя и атак наземных целей. Имеет радар с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет атаковать цели даже в условии сильных помех», - отметил Чемезов.
По его словам, истребитель может бороться с любыми воздушными, наземными, морскими целями и наиболее совершенными средствами противовоздушной обороны.
Объясняя необычное название самолета, глава «Ростеха» сказал, что в нем отражена философия проекта.
«Философия проекта нашла свое отражение в названии машины: "Checkmate" в переводе с английского языка означает "шах и мат". Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС – это легкая конница, легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии», - пояснил Чемезов.
Со своей стороны, авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что станет ли новый самолет хорошим или плохим будет ясно не раньше, чем через 5 лет.
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