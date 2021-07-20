Новый российский истребитель Checkmate показали Путину

Этот истребитель получил название Checkmate, уточняет «Интерфакс».

Как отметили в «Ростехе» после презентации самолета главе государства, это легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. В нем сочетаются инновационные и суперкомпьютерные технологии, в частности, работа пилота поддерживается средствами искусственного интеллекта. Кроме того, истребитель обладает малой заметностью.

Накануне госкорпорация «Ростех» представила рекламный ролик нового истребителя, который вызвал большой резонанс.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что ролик рассчитан исключительно на внутреннего потребителя, поскольку иностранцы не станут покупать «кота в мешке».

