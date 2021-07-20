Новый российский истребитель Checkmate показали Путину

Президент России Владимир Путин в ходе Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) осмотрел модель нового российского истребителя пятого поколения, сообщает ТАСС.

Модель истребителя представил президенту в павильоне компании «Сухой» глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Понты и самолюбование». Авиаэксперт оценил рекламу нового российского истребителя

Этот истребитель получил название Checkmate, уточняет «Интерфакс».

Как отметили в «Ростехе» после презентации самолета главе государства, это легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. В нем сочетаются инновационные и суперкомпьютерные технологии, в частности, работа пилота поддерживается средствами искусственного интеллекта. Кроме того, истребитель обладает малой заметностью.

Накануне госкорпорация «Ростех» представила рекламный ролик нового истребителя, который вызвал большой резонанс.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что ролик рассчитан исключительно на внутреннего потребителя, поскольку иностранцы не станут покупать «кота в мешке».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ИстребительВладимир Путин
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