«Понты и самолюбование». Авиаэксперт оценил рекламу нового российского истребителя
Ролик рассчитан исключительно на внутреннего потребителя, иностранцы не станут покупать кота в мешке, считает бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил новый рекламный ролик российского истребителя, который ранее представила госкорпорация «Ростех».
Барабанная дробь!!! Вот оно — «лицо» нового самолета— Ростех (@RostecRussia) July 18, 2021
P.S. Презентация уже завтра на МАКСе! Обещаем трансляцию на нашем канале в YouTube. pic.twitter.com/NK0J8Bg8bj
По его словам, эта реклама рассчитана на то, чтобы создать впечатление на внутреннего потребителя, а не на возможных покупателей из-за границы.
«Хороший ролик. Понты, самолюбование. Рекламная компания и должна быть такой замашистой. Но пока она рассчитана только на нас с вами. То есть самого боевого самолета пятого поколения, как они говорят, еще нет. Перед тем как его продавать иностранцам, им надо знать, что они будут покупать. Никто ничего не понимает. Самолета еще нет, испытаний еще нет. И полноценным боевым самолетом, хорошим или плохим, он станет через пять лет, не раньше. А на экспорт мы предлагаем самолеты, которые уже имеются у нас в войсках. Никто не будет покупать кота в мешке. По истории с Су-57 мы это видим. Индия собиралась покупать эти самолеты, но потом отвалилась, когда оказалось, что у них заметность не отвечает ряду требований», - отметил Лукашевич.
Данных о новом истребителе пока недостаточно, чтобы говорить об отличиях этого самолета от его российских и зарубежных аналогов, добавил он.
«Это истребитель легкого типа, однодвигательный, выполненный по технологии «Стелс». Насколько он будет соответствовать заявленным характеристикам истребителя пятого поколения, в значительной степени будет зависеть от его начинки, о которой мы вообще ничего не знаем. В частности, пока неизвестно, какое на нем бортовое радиоэлектронное оборудование, система вооружений и так далее. Только потом уже можно говорить о летных характеристиках. Сейчас даже не видно схемы. Я смотрю на это видео, на утечки в интернете и даже не могу сказать, это классическая схема или это «бесхвостка». Потому что я не вижу, как обеспечивается управление в продольном направлении. Там оперение, элевоны (аэродинамические органы управления самолетом – прим. НСН), еще что-то? Я этого не вижу. Поэтому сейчас говорить об этом совершенно преждевременно», - сообщил специалист.
Собеседник НСН отметил, что истребитель войдет в состав российских военно-космических сил России не ранее, чем через пять лет.
«Мы даже не знаем, что нам будет показано на завтрашней презентации: макет, первый взлетный образец? Никто этого не знает. В любом случае это самое начало пути самолета. Вот вам яркий пример – Су-57, который идет в войска крайне тяжело – понятно, сложная техника. И совсем не факт, что новый российский истребитель вообще появится в войсках. Он может быть неудачным, может потребовать длительной доработки. Путь в войска Су-27 был очень тяжелый, самолет фактически после проведения летных испытаний пришлось полностью перепроектировать, поэтому это сейчас тоже гадание на кофейной гуще. В любом случае путь не будет быстрым. Это сто процентов», - уверен Лукашевич.
По мнению эксперта, авиастроительная отрасль нуждается в значительной модернизации.
«Я бы убрал Ростех. Вообще! То есть это управляющая компания, финансовая надстройка, которая с моей точки зрения ничего серьезного не несет. В конце концов, мы можем вернуться к старой советской схеме, когда был Минавиапром, авиационные КБ, а под ними заводы как самостоятельные », - предложил специалист.
Также Лукашевич считает, что нужно прекратить разговор о слиянии двух фирм - опытно-конструкторского бюро Сухого и российской самолетостроительной корпорации «МиГ».
«Обратите внимание: всегда параллельно создавались истребители – и у «Сухого», и у «Микояна» (РСК «МиГ» - прим. НСН). Если «Сухой» брался за создание тяжелого истребителя – Су-27, то «Микояну» доставался соответственно легкий истребитель МиГ-29. То же самое было и в следующем поколении. Сейчас компания «Сухого» создает и тяжелые истребители – условно тяжелый Су-57, и вот теперь новый легкий. Это говорит о том, что – я могу трактовать это так – что КБ «Микояна» сейчас уже не в состоянии с нуля создать полноценный истребитель легкий. С моей точки зрения нам надо прекратить разговоры о слиянии КБ под одной крышей и развивать каждое из них, насыщая людьми, заказами и так далее. Для того, чтобы была внутренняя конкуренция в отрасли. Вот что нужно российскому военному авиапрому», - заключил эксперт.
Презентация нового истребителя компании «Сухой» состоится завтра, 20 июля на авиасалоне МАКС-2021.
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