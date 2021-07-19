«Понты и самолюбование». Авиаэксперт оценил рекламу нового российского истребителя

Данных о новом истребителе пока недостаточно, чтобы говорить об отличиях этого самолета от его российских и зарубежных аналогов, добавил он.

«Это истребитель легкого типа, однодвигательный, выполненный по технологии «Стелс». Насколько он будет соответствовать заявленным характеристикам истребителя пятого поколения, в значительной степени будет зависеть от его начинки, о которой мы вообще ничего не знаем. В частности, пока неизвестно, какое на нем бортовое радиоэлектронное оборудование, система вооружений и так далее. Только потом уже можно говорить о летных характеристиках. Сейчас даже не видно схемы. Я смотрю на это видео, на утечки в интернете и даже не могу сказать, это классическая схема или это «бесхвостка». Потому что я не вижу, как обеспечивается управление в продольном направлении. Там оперение, элевоны (аэродинамические органы управления самолетом – прим. НСН), еще что-то? Я этого не вижу. Поэтому сейчас говорить об этом совершенно преждевременно», - сообщил специалист.

Собеседник НСН отметил, что истребитель войдет в состав российских военно-космических сил России не ранее, чем через пять лет.

«Мы даже не знаем, что нам будет показано на завтрашней презентации: макет, первый взлетный образец? Никто этого не знает. В любом случае это самое начало пути самолета. Вот вам яркий пример – Су-57, который идет в войска крайне тяжело – понятно, сложная техника. И совсем не факт, что новый российский истребитель вообще появится в войсках. Он может быть неудачным, может потребовать длительной доработки. Путь в войска Су-27 был очень тяжелый, самолет фактически после проведения летных испытаний пришлось полностью перепроектировать, поэтому это сейчас тоже гадание на кофейной гуще. В любом случае путь не будет быстрым. Это сто процентов», - уверен Лукашевич.

По мнению эксперта, авиастроительная отрасль нуждается в значительной модернизации.