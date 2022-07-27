СМИ: правительство Германии одобрило продажу Украине ста гаубиц

По данным издания, концерн подал заявление на производство гаубиц на 1,7 млрд евро ещё 11 июля, и получил разрешение от министерства экономики ФРГ.

Источник Der Spiegel отметил, что Киев ещё весной интересовался закупками гаубиц напрямую у производителя. По его словам, производство начнётся в кратчайшие сроки, на сборку всех 100 гаубиц потребуется несколько лет, что говорит о долговременной поддержке украинской армии.

Ранее Госдепартамент США заявил о планах направить украинской погранслужбе партию из 70 тепловизионных биноклей, сообщает телеканал «360». Общая стоимость контракта оценивается в 3,24 миллиона долларов.