В офисе Зеленского заявили о прибытии польских танков на Украину
Боевые танки из Польши прибыли на Украину, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«PT-91 Twardy от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — написал Ермак в своем Telegram-канале.
Ранее в Польше заявляли о намерении передать Киеву танки, самоходные гаубицы, минометы и боеприпасы, запчасти для истребителей, беспилотники, напоминает телеканал «360». Украинские войска уже получили от Варшавы в том числе самоходные артиллерийские установки «Краб», пишет «Свободная пресса».
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