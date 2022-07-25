В офисе Зеленского заявили о прибытии польских танков на Украину

Боевые танки из Польши прибыли на Украину, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

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«PT-91 Twardy от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

Ранее в Польше заявляли о намерении передать Киеву танки, самоходные гаубицы, минометы и боеприпасы, запчасти для истребителей, беспилотники, напоминает телеканал «360». Украинские войска уже получили от Варшавы в том числе самоходные артиллерийские установки «Краб», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: skole-today.com
ТЕГИ:ТанкиПольшаУкраина
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