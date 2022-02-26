Сдавшихся военнослужащих ВСУ с острова Змеиный доставили в Севастополь

Об этом заявил заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников.

«Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям», - цитирует его «Интерфакс».

Украинских военных по безопасному коридоры выведут из района спецоперации после согласования юридических процедур между Россией и Украиной. Военнослужащих отправят домой на автобусах, обеспечив сухими пайками и бутилированной водой.

В ночь на 25 февраля украинская госпогранслужба на своей странице в Facebook заявила, что Украина потеряла контроль над островом Змеиный, относящемся к Одесской области. Остров находится в Черном море недалеко от украинско-румынской границы. Погранслужба рассказала, что Змеиный был обстрелян боевой авиацией, из-за чего там разрушена инфраструктура.

