Сдавшихся военнослужащих ВСУ с острова Змеиный доставили в Севастополь
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в результате российской спецоперации на острове Змеиный, доставили в Севастополь. Более чем для 80 украинских пограничников Москва и Киев организуют коридор для доставки на родину.
Об этом заявил заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников.
«Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям», - цитирует его «Интерфакс».
Украинских военных по безопасному коридоры выведут из района спецоперации после согласования юридических процедур между Россией и Украиной. Военнослужащих отправят домой на автобусах, обеспечив сухими пайками и бутилированной водой.
В ночь на 25 февраля украинская госпогранслужба на своей странице в Facebook заявила, что Украина потеряла контроль над островом Змеиный, относящемся к Одесской области. Остров находится в Черном море недалеко от украинско-румынской границы. Погранслужба рассказала, что Змеиный был обстрелян боевой авиацией, из-за чего там разрушена инфраструктура.
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