Украина заявила о потере контроля над островом Змеиным

Погранслужба Украины заявила о потере контроля над островом Змеиный, который расположен в Одесской области около границы с Румынией. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно сообщению погранслужбы, «остров Змеиный захвачен». Отмечается, что связь с украинскими военными на острове потеряна.

Ранее власти Херсонской области сообщили о потере контроля над одним из районов.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:Украина
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