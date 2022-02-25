Украина заявила о потере контроля над островом Змеиным

Согласно сообщению погранслужбы, «остров Змеиный захвачен». Отмечается, что связь с украинскими военными на острове потеряна.

Ранее власти Херсонской области сообщили о потере контроля над одним из районов.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

