Пленный украинский командир рассказал об иностранцах на «Азовстали»

Исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына»), накануне сдавшийся в плен с завода «Азовсталь» в Мариуполе, признал нахождение иностранных бойцов на территории комбината. Об этмо сообщает РИА Новости.

Шойгу заявил о полном освобождении комбината «Азовсталь»

После сдачи в плен силовик рассказал, что «в составе подразделений вооруженных сил Украины есть иностранцы».

При этом Волынский заявил, что ему неизвестно о высокопоставленных лицах среди иностранных военных.

«Мне о таких неизвестно. Я никаких кураторов не знаю, иностранцев высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции», — добавил боец.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеВСУМариуполь
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