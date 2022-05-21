Пленный украинский командир рассказал об иностранцах на «Азовстали»
Исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына»), накануне сдавшийся в плен с завода «Азовсталь» в Мариуполе, признал нахождение иностранных бойцов на территории комбината. Об этмо сообщает РИА Новости.
После сдачи в плен силовик рассказал, что «в составе подразделений вооруженных сил Украины есть иностранцы».
При этом Волынский заявил, что ему неизвестно о высокопоставленных лицах среди иностранных военных.
«Мне о таких неизвестно. Я никаких кураторов не знаю, иностранцев высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции», — добавил боец.
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