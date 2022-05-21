Пленный украинский командир рассказал об иностранцах на «Азовстали»

После сдачи в плен силовик рассказал, что «в составе подразделений вооруженных сил Украины есть иностранцы».

При этом Волынский заявил, что ему неизвестно о высокопоставленных лицах среди иностранных военных.

«Мне о таких неизвестно. Я никаких кураторов не знаю, иностранцев высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции», — добавил боец.

