Сдавшиеся в Херсоне украинские срочники попросили российское гражданство
Срочники украинской армии Бойко и Невзглядов, сдавшиеся российской военной комендатуре в Херсоне, заявили, что хотят жить в России, сообщает РИА Новости.
Бывшие военнослужащие рассказали, что повестки им выдали на работе, а за уклонение от призыва угрожали посадить в тюрьму на три года. По их словам, сейчас они желают получить российское гражданство.
«Хотим обратиться к российским властям: мы не хотим на обмен, хотим остаться здесь, получить российское гражданство», - подчеркнули бывшие военнослужащие.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе фиксируется ажиотажный спрос на получение паспортов РФ.
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