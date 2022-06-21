Сдавшиеся в Херсоне украинские срочники попросили российское гражданство

Срочники украинской армии Бойко и Невзглядов, сдавшиеся российской военной комендатуре в Херсоне, заявили, что хотят жить в России, сообщает РИА Новости.

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Бывшие военнослужащие рассказали, что повестки им выдали на работе, а за уклонение от призыва угрожали посадить в тюрьму на три года. По их словам, сейчас они желают получить российское гражданство.

«Хотим обратиться к российским властям: мы не хотим на обмен, хотим остаться здесь, получить российское гражданство», - подчеркнули бывшие военнослужащие.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе фиксируется ажиотажный спрос на получение паспортов РФ.

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