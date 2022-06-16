Рожденные в Херсонской области после 24 февраля дети автоматически получат российское гражданство

Дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат гражданство РФ. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Власти Херсонской области заявили об ажиотажном спросе на российские паспорта

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа, автоматически получают гражданство России», — рассказал чиновник в интервью ТАСС.

По словам Стремоусова, дети-сироты из области уже стали гражданами России, отмечает телеканал «360».

Ранее замглавы ВГА рассказал, что заявки на получение российских паспортов подали уже 10 тысяч жителей Херсонской области, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РегионыУкраинаДетиГражданство РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры