Рожденные в Херсонской области после 24 февраля дети автоматически получат российское гражданство
Дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат гражданство РФ. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа, автоматически получают гражданство России», — рассказал чиновник в интервью ТАСС.
По словам Стремоусова, дети-сироты из области уже стали гражданами России, отмечает телеканал «360».
Ранее замглавы ВГА рассказал, что заявки на получение российских паспортов подали уже 10 тысяч жителей Херсонской области, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 718 / сут.
Умерли
380 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 528 / сут.
- Рожденные в Херсонской области после 24 февраля дети автоматически получат российское гражданство
- СМИ: Цены на инсулин в России вырастут до 28%
- SRF: Швейцария устала от украинских беженцев
- Гинцбург: Центр Гамалеи готов создать вакцину от натуральной оспы за 3-7 месяцев
- В России коммунальные услуги станут дороже на 3,2-6,5%
- Песков посоветовал не задавать вопросы о возможности ядерной войны
- «Ростех»: Российские РЭБ на Украине оставили противника без «глаз» и «ушей»
- В Германии предупредили о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть
- В Китае заявили о сохранении отношений с РФ, несмотря на давление Запада
- Стало известно, к чему приведет снижение поставок по «Северному потоку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru