Власти Херсонской области заявили об ажиотажном спросе на российские паспорта

«Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации», — цитирует чиновника РИА Новости.

Как отметил Стремоусов, местные жители считают, что Россия способна «защитить, накормить и социально обеспечить человека», поэтому массово стоят в очередях для сдачи документов на российский паспорт. Заявки на получение гражданства РФ подали уже около 10 тысяч человек, пишет Ura.ru.

Стремоусов добавил, что жители Херсонщины получают российские паспорта ежедневно, и очереди «все больше и больше». В связи с этим власти региона увеличат число административных центров по приему документов, отмечает телеканал «360».

