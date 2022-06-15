Власти Херсонской области заявили об ажиотажном спросе на российские паспорта

Ажиотажный спрос на получение паспортов РФ возник в Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации», — цитирует чиновника РИА Новости.

Как отметил Стремоусов, местные жители считают, что Россия способна «защитить, накормить и социально обеспечить человека», поэтому массово стоят в очередях для сдачи документов на российский паспорт. Заявки на получение гражданства РФ подали уже около 10 тысяч человек, пишет Ura.ru.

Стремоусов добавил, что жители Херсонщины получают российские паспорта ежедневно, и очереди «все больше и больше». В связи с этим власти региона увеличат число административных центров по приему документов, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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