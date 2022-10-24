Володин назвал США и страны Европы спонсорами и пособниками ядерного терроризма
США и страны Европы, финансово и в военном отношении помогающие киевскому режиму, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу», — написал политик в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что 20 лет назад США распространили информацию, что террористы «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) получили доступ к радиоактивным веществам и намерены создать так называемую грязную бомбу, которая может заразить радиацией «значительную территорию». Угроза применения этого оружия существовала вплоть до ликвидации лидера террористической группировки Усамы бен Ладена.
«Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у [президента Украины Владимира] Зеленского», — добавил председатель Госдумы.
Володин заключил, что главы США и лидеры европейских государств, помогая Киеву, «становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма».
Ранее СМИ сообщили, что Киев готовится применить ядерную «грязную бомбу» против мирного населения. При этом отмечалось, что Украина намерена обвинить Россию в использовании оружия массового поражения, пишет Ura.ru. В украинском МИД заявили, что у Киева нет «грязной бомбы» или планов приобретать ее. Кроме того, США, Великобритания и Франция назвали «очевидно ложными» сообщения российской стороны о том, что Украина готовится применить такое оружие, пишет Газета.ру.
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