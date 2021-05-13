«Переживем!» Военный историк рассказал, что будет с Москвой при ядерной войне
Евгений Норин заявил НСН, что при возможном масштабном конфликте выжившим людям будет сложно восстановить цивилизацию.
Военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» согласился с утверждением, что Москва могла бы стать одним из лучших мест для выживания в случае ядерного конфликта. Об этом ранее заявил журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest.
«Скорее да, чем нет. Выживаемость Москвы в случае ядерной атаки будет довольно высокой. Это связано с советским периодом, когда у нас активно готовились к военному конфликту с массированным использованием ядерного оружия. Ничего более защищенного в бывшем СССР от ядерной атаки не существует. Это касается и системы ПВО, и системы укрытий от возможной атаки, включая метрополитен. Однако не надо забывать, что население города резко увеличилось с советских времен, а система гражданской обороны Москвы оказалась в некотором запустении. Но, тем не менее, она остается достаточно мощной. Также следует учитывать, что в случае возможной войны Москву будут бомбить гораздо чаще, чем любой другой город в стране», - рассказал он.
Норин добавил, что даже атомные взрывы не уничтожат все население страны. Однако самое страшное предстоит оставшимся в живых – восстанавливать цивилизацию на ее руинах.
«Но даже при атомной войне мир целиком не сгорит. Гораздо страшнее и мучительнее будет то, что произойдет на его руинах. Если условные Россия и США обменяются ядерными ударами, погибнет лишь меньшая часть населения. Но оставшиеся окажутся на руинах цивилизации и должны будут в этих новых условиях выживать. Дело же не только в системах ПВО, но еще и в доктрине и в разработках, касающихся того, что мы будем делать в случае наступления конца света. Человечество – твари живучие, так что как бы это странно ни прозвучало, ядерную войну мы с вами, скорее всего, переживем», - обнадежил эксперт.
В статье, опубликованной в американском издании, журналист Калеб Ларсон отметил, что у российской столицы «огромный противоракетный щит, который может быть непробиваемым». Он рассказал, что ранее российскую столицу окружала система А-35, состоящая из четырёх боевых постов, предназначенных для уничтожения ракет противника за пределами атмосферы, однако в ЦРУ заявили, что она не защищена от ядерных взрывов. Ларсон добавил, что в 1995 году ту систему существенно модернизировали.
Журналист написал, что Россия сейчас разрабатывает новую систему, которую предварительно назвали А-235. Она должна устранить недостатки советских/российских систем ПРО, которые не обеспечивают адекватной защиты от гиперзвуковых ракет. Система предусматривает использование обычных взрывчатых веществ вместо ядерных, а также использование мобильных пусковых установок вместо подземных ракетных шахт.
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