Рогов: Российские военные сдерживают атаку ВСУ на Ореховском направлении

Российские военные сдерживают новую атаку ВСУ на ореховском направлении. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Российские силы выбивают ВСУ из-под Антоновского моста в Херсонской области

По словам эксперта, утром в четверг противник начал активные действия в районе населенного пункта Работино.

«Боевики ВСУ пытаются продвигаться вперед любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее захваченные, но затем потерянные в результате наших контратак позиции. Русские воины держат активную оборону», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Председатель пророссийского движения указал, что на данном участке работают артиллерия и минометы, идет интенсивный стрелковый бой.

Между тем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев усиливает ударные группы на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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