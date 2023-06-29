Рогов: Российские военные сдерживают атаку ВСУ на Ореховском направлении
Российские военные сдерживают новую атаку ВСУ на ореховском направлении. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам эксперта, утром в четверг противник начал активные действия в районе населенного пункта Работино.
«Боевики ВСУ пытаются продвигаться вперед любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее захваченные, но затем потерянные в результате наших контратак позиции. Русские воины держат активную оборону», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Председатель пророссийского движения указал, что на данном участке работают артиллерия и минометы, идет интенсивный стрелковый бой.
Между тем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев усиливает ударные группы на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru