Сальдо заявил об уничтожении двух катеров ВСУ при попытке высадить десант

Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на левом берегу Днепра близ села Казачьи Лагеря. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Российский военный заявил о неспособности ВСУ пересечь Днепр

Как отметил исполняющий обязанности губернатора, ночью 8 августа противник попытался проникнуть на левый берег Днепра с двух катеров. Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили пытавшиеся причалить лодки, украинские солдаты оказались в реке.

«Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Врио губернатора подчеркнул, что противника нет в районе Казачьих Лагерей, армия России надежно защищает левый берег Днепра.

Ранее российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУХерсон

Горячие новости

Все новости

партнеры