Сальдо заявил об уничтожении двух катеров ВСУ при попытке высадить десант

Как отметил исполняющий обязанности губернатора, ночью 8 августа противник попытался проникнуть на левый берег Днепра с двух катеров. Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили пытавшиеся причалить лодки, украинские солдаты оказались в реке.

«Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Врио губернатора подчеркнул, что противника нет в районе Казачьих Лагерей, армия России надежно защищает левый берег Днепра.

Ранее российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

