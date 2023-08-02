Российский военный заявил о неспособности ВСУ пересечь Днепр

Военнослужащий рассказал, что бойцы ВСУ пытаются не подходить близко к берегу. В районе происходят только артиллерийские дуэли, уточнил он.

«Сейчас Днепр невозможно перейти», - констатировал военный.

Обстановку на линии соприкосновения по Днепру он назвал напряженной. Анапа заявил, что противник использует ствольную и реактивную артиллерию.

О намерении ВСУ форсировать Днепр ранее сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ ударами по объектам противника в в Никополе и Марганце сорвали планы Киева, передает «Радиоточка НСН».

