Российский военный заявил о неспособности ВСУ пересечь Днепр
Украинские войска не могут форсировать Днепр в Херсонской области, заявил в беседе с РИА Новости командир взвода ВС РФ с позывным Анапа.
Военнослужащий рассказал, что бойцы ВСУ пытаются не подходить близко к берегу. В районе происходят только артиллерийские дуэли, уточнил он.
«Сейчас Днепр невозможно перейти», - констатировал военный.
Обстановку на линии соприкосновения по Днепру он назвал напряженной. Анапа заявил, что противник использует ствольную и реактивную артиллерию.
О намерении ВСУ форсировать Днепр ранее сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ ударами по объектам противника в в Никополе и Марганце сорвали планы Киева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru