Российский военный заявил о неспособности ВСУ пересечь Днепр

Украинские войска не могут форсировать Днепр в Херсонской области, заявил в беседе с РИА Новости командир взвода ВС РФ с позывным Анапа.

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Военнослужащий рассказал, что бойцы ВСУ пытаются не подходить близко к берегу. В районе происходят только артиллерийские дуэли, уточнил он.

«Сейчас Днепр невозможно перейти», - констатировал военный.

Обстановку на линии соприкосновения по Днепру он назвал напряженной. Анапа заявил, что противник использует ствольную и реактивную артиллерию.

О намерении ВСУ форсировать Днепр ранее сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ ударами по объектам противника в в Никополе и Марганце сорвали планы Киева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраина

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