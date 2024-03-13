Сальдо сообщил о «дерзком рейде» российских военных на правый берег Днепра
Российские десантники в ночь на среду, 13 марта, высадились на правый берег Днепра у основания Антоновского моста. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.
Он уточнил, что объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» высадились с плавсредств на противоположной стороне реки. По его словам, после боя военные отошли назад на левый берег «без безвозвратных потерь».
Сальдо назвал это «дерзким рейдом» и вспомнил, что в 1944 году в этом же месте «солдаты Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом ко взлому фашистской обороны». Сальдо полагает, что действия российских военных положили «начало новому освобождению нашего города».
На данный момент под контролем российской армии находится левый берег Днепра, под контролем ВСУ — правый. Антоновский мост был взорван.
В конце февраля Сальдо сообщал о том, что военнослужащие российской группировки войск «Днепр» уничтожили три лодки Вооруженных сил Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru