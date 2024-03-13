Сальдо сообщил о «дерзком рейде» российских военных на правый берег Днепра

Российские десантники в ночь на среду, 13 марта, высадились на правый берег Днепра у основания Антоновского моста. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

Он уточнил, что объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» высадились с плавсредств на противоположной стороне реки. По его словам, после боя военные отошли назад на левый берег «без безвозвратных потерь».