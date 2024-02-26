Сальдо сообщил об уничтожении трех лодок ВСУ на Днепре
Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» уничтожили три лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, ликвидировано 30 украинских военнослужащих. Также российские военные сбили семь беспилотников ВСУ и уничтожили две боевых бронированных машины.
Сальдо уточнил, что российские силы нанесли удары по 20 пунктам временной дислокации украинских войск.
Солдаты ВСУ все чаще отказываются от переправы на левый берег Днепра, заявил ранее губернатор. Он отметил, что дислоцированные в районе Днепра украинские подразделения сильно деморализованы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо сообщил об уничтожении трех лодок ВСУ на Днепре
- Трамп пообещал немедленно закрыть границу США в случае переизбрания
- Уничтожившие танк Abrams российские бойцы получат 10 млн рублей
- В белгородском селе Почаево при атаке дрона погибли три человека
- В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова
- В Индии грузовой поезд проехал 80 километров без машинистов
- СМИ: Причиной госпитализации Алибасова стал гипертонический криз
- Депутат Хинштейн призвал привлекать за пропаганду ЛГБТ по внешности
- Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном
- Сын Байдена пообещал отказаться от алкоголя ради переизбрания отца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru