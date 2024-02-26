Сальдо сообщил об уничтожении трех лодок ВСУ на Днепре

По его словам, ликвидировано 30 украинских военнослужащих. Также российские военные сбили семь беспилотников ВСУ и уничтожили две боевых бронированных машины.

Сальдо уточнил, что российские силы нанесли удары по 20 пунктам временной дислокации украинских войск.

Солдаты ВСУ все чаще отказываются от переправы на левый берег Днепра, заявил ранее губернатор. Он отметил, что дислоцированные в районе Днепра украинские подразделения сильно деморализованы, передает «Радиоточка НСН».

