Сальдо сообщил об уничтожении трех лодок ВСУ на Днепре

Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» уничтожили три лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Огненный ад!»: Зачистка Авдеевки и Крынок поставила точку в контрнаступлении ВСУ

По его словам, ликвидировано 30 украинских военнослужащих. Также российские военные сбили семь беспилотников ВСУ и уничтожили две боевых бронированных машины.

Сальдо уточнил, что российские силы нанесли удары по 20 пунктам временной дислокации украинских войск.

Солдаты ВСУ все чаще отказываются от переправы на левый берег Днепра, заявил ранее губернатор. Он отметил, что дислоцированные в районе Днепра украинские подразделения сильно деморализованы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаВСУХерсон

Горячие новости

Все новости

партнеры