Сальдо: российские военные взяли под свой контроль Каховское водохранилище
Российские военные взяли под свой контроль Каховское водохранилище и береговую линию вдоль Днепра для пресечения попыток отдельных формирований Вооруженных сил Украины форсировать реку. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что противник регулярно предпринимает попытки на лодках переправиться с одного берега на другой, но попадает под обстрел российских военных.
«Обычно часть плавсредств уничтожается на воде, остальные спасаются бегством», — добавил Сальдо.
Ранее, как сообщала НСН, власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС.
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