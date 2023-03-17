Сальдо: российские военные взяли под свой контроль Каховское водохранилище

Российские военные взяли под свой контроль Каховское водохранилище и береговую линию вдоль Днепра для пресечения попыток отдельных формирований Вооруженных сил Украины форсировать реку. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

В Херсонской области рассказали о построенных военными фортификационных сооружениях

Он также отметил, что противник регулярно предпринимает попытки на лодках переправиться с одного берега на другой, но попадает под обстрел российских военных.

«Обычно часть плавсредств уничтожается на воде, остальные спасаются бегством», — добавил Сальдо.

Ранее, как сообщала НСН, власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФХерсон

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