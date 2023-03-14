Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС
Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надежной защитой. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.
Он также заявил, что любые попытки украинских войск взять ГЭС под контроль будут пресекаться.
«Ни при каких обстоятельствах киевский режим не получит контроль над объектом», - сказал он.
Российские военные построили «огромное число» фортификационных сооружений в Херсонской области. Об этом ранее рассказал врио главы региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.
Как отметил исполняющий обязанности губернатора, оборонительные сооружения возвели на левом берегу Днепра. Врио губернатора заявил, что украинским военным не хватит ресурсов для наступления на левый берег Днепра.
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