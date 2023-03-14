Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС

Россия и Украина не могут договориться о расширении зерновой сделки Администрация Байдена хочет, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию для прекращения боевых действий на Украине Министр обороны Италии считает ЧВК «Вагнер» причастной к миграционному кризису в Европе В России предложили освободить малоимущих от НДФЛ при продаже жилой недвижимости Глава ВОЗ уверен, что о завершении пандемии будет объявлено в этом году