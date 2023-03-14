В Херсонской области рассказали о построенных военными фортификационных сооружениях
Российские военные построили «огромное число» фортификационных сооружений в Херсонской области. Об этом рассказал врио главы региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.
Как отметил исполняющий обязанности губернатора, оборонительные сооружения возвели на левом берегу Днепра, пишет Газета.ру.
«У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья», — отметил Сальдо.
Ранее врио губернатора заявил, что украинским военным не хватит ресурсов для наступления на левый берег Днепра, напоминает телеканал «360».
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