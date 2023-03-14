В Херсонской области рассказали о построенных военными фортификационных сооружениях

Российские военные построили «огромное число» фортификационных сооружений в Херсонской области. Об этом рассказал врио главы региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

Сальдо заявил об усилении ПВО Херсонской области

Как отметил исполняющий обязанности губернатора, оборонительные сооружения возвели на левом берегу Днепра, пишет Газета.ру.

«У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья», — отметил Сальдо.

Ранее врио губернатора заявил, что украинским военным не хватит ресурсов для наступления на левый берег Днепра, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеРегионыХерсон
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