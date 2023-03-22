Линию обороны по левобережью Херсонской области усилили в три раза
Линию обороны по левому берегу Днепра в Херсонской области усилили в три раза. Такое заявление сделал врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) «попробуют сунуться», им будет дан жесткий отпор. Сальдо также отметил, что для помощи российским военным в Херсонской области был создан добровольческий батальон имени Василия Маргелова.
Ранее, 8 марта, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что область усиливает противовоздушную оборону. Он отмечал, что система ПВО усиливается для минимизации обстрелов с украинской стороны, передает НСН.
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