Линию обороны по левобережью Херсонской области усилили в три раза

Линию обороны по левому берегу Днепра в Херсонской области усилили в три раза. Такое заявление сделал врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

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По его словам, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) «попробуют сунуться», им будет дан жесткий отпор. Сальдо также отметил, что для помощи российским военным в Херсонской области был создан добровольческий батальон имени Василия Маргелова.

Ранее, 8 марта, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что область усиливает противовоздушную оборону. Он отмечал, что система ПВО усиливается для минимизации обстрелов с украинской стороны, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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