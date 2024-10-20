Сальдо: Брошенная украинская военнослужащая в Херсонской области спасена ВС РФ

По его словам, женщину спасли российские военные. Она включена в списки на обмен военнопленными. В настоящее время она находится на территории материковой России. До этого военнослужащая прошла лечение в российском госпитале.

Ранее в ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

