Сальдо: Брошенная украинская военнослужащая в Херсонской области спасена ВС РФ
20 октября 202402:01
В Херсонской области Вооруженные силы Украины бросили раненую военнослужащую на поле боя, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление губернатора Владимира Сальдо.
По его словам, женщину спасли российские военные. Она включена в списки на обмен военнопленными. В настоящее время она находится на территории материковой России. До этого военнослужащая прошла лечение в российском госпитале.
Ранее в ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru