Стивен Сигал встретился с пленными боевиками из «Азова»

Американский актер, специальный представитель Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям Стивен Сигал встретился с пленными боевиками националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает «360».

Стивен Сигал уверен в победе России в конфликте на Украине

Это произошло в колонии в ДНР. На видеокадрах националисты узнали известного актера и поделились с ним условиями своего содержания, назвав их приемлемыми.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДНРСтивен Сигал

Горячие новости

Все новости

партнеры