Стивен Сигал встретился с пленными боевиками из «Азова»
10 октября 202404:01
Американский актер, специальный представитель Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям Стивен Сигал встретился с пленными боевиками националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает «360».
Это произошло в колонии в ДНР. На видеокадрах националисты узнали известного актера и поделились с ним условиями своего содержания, назвав их приемлемыми.
Ранее президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru