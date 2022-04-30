С территории завода «Азовсталь» вышли 25 человек

Четверть сотни мирных жителей смогли эвакуироваться с территории завода «Азовсталь, передает РИА Новости в субботу, 30 апреля.

Семья из трёх человек вышла с «Азовстали» в Мариуполе

Уточняется, что из 25 спасшихся 19 взрослых и шесть детей.

Ранее стало известно, что 20 автобусов для эвакуации людей прибыли в село Безыменное, каждый - на 30 мест. Попытки эвакуировать мирных граждан с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе предпринимают представители ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает корреспондент телеканала «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МариупольЭвакуацияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры