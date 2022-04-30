С территории завода «Азовсталь» вышли 25 человек
Четверть сотни мирных жителей смогли эвакуироваться с территории завода «Азовсталь, передает РИА Новости в субботу, 30 апреля.
Уточняется, что из 25 спасшихся 19 взрослых и шесть детей.
Ранее стало известно, что 20 автобусов для эвакуации людей прибыли в село Безыменное, каждый - на 30 мест. Попытки эвакуировать мирных граждан с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе предпринимают представители ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает корреспондент телеканала «Известия».
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