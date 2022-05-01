Минобороны: С территории «Азовстали» эвакуированы 80 гражданских лиц

Эвакуация проведена по гуманитарному коридору в «режиме тишины» подразделениями российских ВС и Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь», - говорится в тексте.

Уточняется, что эвакуированные с завода «Азовсталь» мирные граждане, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Ранее сообщалось, что с территории «Азовстали» удалось вывезти 40 человек.

