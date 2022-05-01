Минобороны: С территории «Азовстали» эвакуированы 80 гражданских лиц
Благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы удерживавшиеся украинскими националистами 80 гражданских лиц, среди которых были женщины и дети. Соответствующее заявление распространило Минобороны РФ.
Эвакуация проведена по гуманитарному коридору в «режиме тишины» подразделениями российских ВС и Народной милиции Донецкой Народной Республики.
«Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь», - говорится в тексте.
Уточняется, что эвакуированные с завода «Азовсталь» мирные граждане, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.
Ранее сообщалось, что с территории «Азовстали» удалось вывезти 40 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru