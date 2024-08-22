«КПСС позднего периода»: Биография Харрис не помешает её президентским амбициям

Видный политик из Демпартии Нэнси Пелоси заявила The Wall Street Journal, что хотела бы открытого и состязательного избрания кандидата в президенты от демократической партии. Одновременно в соцсети Х опубликовали предполагаемое свидетельство о рождении Камалы Харрис, из которого следует, что она якобы родилась на Ямайке. Данный факт противоречит закону США, по которому глава государства должен быть либо рожден на территории страны, либо иметь родителей с американским гражданством. Согласно официальной биографии, Харрис, она родилась в семье иммигрантов в Окленде, штат Калифорния.

Лозанский усомнился, что информация о происхождении навредит имиджу Харрис, даже если она подтвердится.

«Аналогичная история была с Обамой, родившимся в Кении, но как-то все успокоилось. Вряд ли и в этом случае этот момент будет ключевым в выборах. Впереди еще много компромата на каждого кандидата. На дебатах Камала впервые должна будет отвечать на вопросы без телесуфлера. До сих пор она не была известна, как интеллигентный спикер, который может сказать что-то грамотное, без смеха. В республиканской партии есть левое крыло, правое крыло. Демократическая партия все больше напоминает КПСС позднего периода, когда все единогласны. Естественно, есть люди, которые недовольны Харрис, но громких подобных голосов не слышно», - сказал он.

Как добавил Лозанский, оппоненту Харрис Дональду Трампу может помочь поддержка Роберта Кеннеди-младшего.

«Роберт Кеннеди-младший шел на выборы, как независимый кандидат. В ближайшее время он может заявить, что выходит из гонки, Трамп может предоставить ему должность в своей администрации. Кеннеди – семья демократов, он сможет оттянуть часть электората демократической партии, что стало бы решающим моментом для победы Трампа. Когда он был президентом, находился под жутким давлением, все время был вынужден доказывать, что не российский шпион и не друг Путина. Поэтому делал всякие гадости. Однако, сейчас нет другого кандидата, который может предотвратить угрозу Третьей мировой войны, Трамп, по крайней мере, это обещает», - подытожил он.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что бывший американский президент Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный «третий срок» в Белом доме, напоминает «Радиоточка НСН».

