Военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ при атаках на поезда в Крыму

Атака украинского беспилотника на тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь» свидетельствует о применении противником новой тактики с использованием западных технологий. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Он обратил внимание на появление у противника современных навигационных систем оптико-электронного отслеживания движущихся целей. По его словам, беспилотники средней дальности теперь сопровождают высотные самолеты ударного или разведывательного характера, что позволяет ВСУ наносить удары по поездам, автобусам и другим объектам. Генерал подчеркнул, что без поставок иностранного оборудования украинская армия оказалась бы наполовину слепой.

Военный эксперт добавил, что противник перешел к тотальной охоте на любые движущиеся объекты с внедрением элементов искусственного интеллекта.