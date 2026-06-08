Военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ при атаках на поезда в Крыму

Атака украинского беспилотника на тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь» свидетельствует о применении противником новой тактики с использованием западных технологий. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Он обратил внимание на появление у противника современных навигационных систем оптико-электронного отслеживания движущихся целей. По его словам, беспилотники средней дальности теперь сопровождают высотные самолеты ударного или разведывательного характера, что позволяет ВСУ наносить удары по поездам, автобусам и другим объектам. Генерал подчеркнул, что без поставок иностранного оборудования украинская армия оказалась бы наполовину слепой.

Военный эксперт добавил, что противник перешел к тотальной охоте на любые движущиеся объекты с внедрением элементов искусственного интеллекта.

ВСУ атаковали поезд Москва – Симферополь

Во многих беспилотниках присутствует так называемое техническое зрение — системы, имеющие в памяти эталонную картинку для идентификации задачи. Благодаря этому они способны отслеживать корабли, железнодорожные составы, автомобильные колонны и даже отдельные транспортные средства. Подобная тактика активно применяется уже около полугода.

Украина делает всё, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку на пассажирский поезд «Москва — Симферополь», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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