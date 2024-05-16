Российские войска получили новую партию танков Т-90М «Прорыв»
Партия из 23 танков Т-90М «Прорыв» прибыла в мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа. Об этом сообщило Минобороны России.
В министерстве подчеркнули, что данная техника показала себя с лучшей стороны в современных военных действиях. Танки «Прорыв» способны существенно усилить боевые возможности мотострелковых подразделений, подчеркнули в ведомстве.
Т-90М отличается от предыдущих модификаций башенным модулем новой конструкции с многослойным бронированием, пушкой 2А82-1М калибра 125 мм и системой управления огнем «Калина».
Кроме того, танк защищает динамическая защита «Реликт», а мощность его двигателя — 1130 лошадиных сил, сообщил журнал «Профиль».
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев заявил, что «Армата» — неудачный и незащищенный танк, дорабатывать его нет смысла, следует дождаться окончания модернизации Т-80 и Т-90, после которой они станут лучшими в мире танками.
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