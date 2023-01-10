Американцы не нашли смысла в отправке Киеву БМП Bradley
Читатели Newsweek назвали решение США отправить Украине БМП Bradley бессмысленным. Американцы отмечали, что Украина обречена, так как ничего не сможет изменить ход конфликта.
«Легкие танки АМХ-10 и БМП Bradley не изменят ход конфликта», - написал один из пользователей.
«БМП типа Bradley не имеет такой защиты, как основные боевые танки, и даже современные танки довольно легко уничтожить противотанковыми ракетами, как мы видели это в Ираке, Ливане, Сирии и на Украине», - согласился с ним другой читатель.
Украине важно затянуть время до лета, когда подготовленные на полигонах НАТО украинские военные смогут вступить в бой, именно поэтому Киеву поставляется техника для создания подвижных тактических групп, заявил ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с НСН.
США недавно объявили о выделении Украине рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов. В него вошли, в частности, БТР и боевые машины пехоты Bradley, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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