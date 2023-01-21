Россия вышла на более выгодные рубежи на Запорожском направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении в результате проведенной наступательной операции, заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ: Освобожден населенный пункт Двуречье в ДНР

«На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции», — сообщает ведомство.

За минувшие сутки там уничтожено более 30 боевиков, а также две боевые бронированные машины и гаубицы.

Ранее российские силы взломали первую линию обороны украинской армии на отдельных участках фронта в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныАрмияВооруженные Силы РФВоенные
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры