Россия вышла на более выгодные рубежи на Запорожском направлении

«На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции», — сообщает ведомство.

За минувшие сутки там уничтожено более 30 боевиков, а также две боевые бронированные машины и гаубицы.

Ранее российские силы взломали первую линию обороны украинской армии на отдельных участках фронта в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

