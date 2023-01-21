Россия вышла на более выгодные рубежи на Запорожском направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении в результате проведенной наступательной операции, заявили в Минобороны РФ.
«На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции», — сообщает ведомство.
За минувшие сутки там уничтожено более 30 боевиков, а также две боевые бронированные машины и гаубицы.
Ранее российские силы взломали первую линию обороны украинской армии на отдельных участках фронта в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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