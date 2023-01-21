Запорожские власти заявили о взломе первой линии обороны ВСУ
Российские силы взломали первую линию обороны украинской армии на отдельных участках фронта в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой», — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, в этом районе продолжаются активные боевые действия. По словам Рогова, основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское-Орехов-Гуляйполе, которые позволяют выйти на город Запорожье.
Ранее Рогов заявил, что в Запорожской области активизировались бои почти по всей линии фронта. Кроме того, российские военные на этом участке продвинулись вперед на 7 км за сутки.
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