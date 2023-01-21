Минобороны РФ: Освобожден населенный пункт Двуречье в ДНР
Населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, находящийся на Донецком направлении, освобождён, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, потери ВСУ на этом направлении составили до 50 военных убитыми и ранеными.
Также сообщается об уничтожении двух боевых бронированных машин и гаубиц.
Также российские силы взломали первую линию обороны украинской армии на отдельных участках фронта в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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