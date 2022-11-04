Россия уничтожила производство ракетных двигателей и снарядов на Украине

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации с помощью высокоточного оружия нанести удар по цехам заводов в Харькове и Павлограде, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По данным Минобороны РФ, на уничтоженных предприятиях осуществляли производство велось изготовление ракетных двигателей и снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харькове...» — цитирует Конашенкова Минобороны РФ в ведомственном Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны РФ подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников в беседе с РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаМинобороны РФИгорь Конашенков
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