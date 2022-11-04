Россия уничтожила производство ракетных двигателей и снарядов на Украине

По данным Минобороны РФ, на уничтоженных предприятиях осуществляли производство велось изготовление ракетных двигателей и снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харькове...» — цитирует Конашенкова Минобороны РФ в ведомственном Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны РФ подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников в беседе с РИА Новости.

