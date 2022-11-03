«Калашников»: Минобороны РФ подписало контракты на поставку винтовок Чукавина

«Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее», — рассказал Лушников.

Глава холдинга не уточнил, какое количество винтовок получат российские войска.

Ранее Лушников заявил, что российские военные уже эксплуатируют СВЧ, нареканий к ним нет. Винтовка Чукавина обеспечивает поражение первым выстрелом одиночных целей на расстоянии до 1 000 метров, отмечает «Свободная пресса». Это оружие должно постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова, пишет РИА ФАН.

