«Калашников»: Минобороны РФ подписало контракты на поставку винтовок Чукавина

Министерство обороны РФ подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников в беседе с РИА Новости.

«Калашников» начал поставки в российские войска новейших беспилотников

«Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее», — рассказал Лушников.

Глава холдинга не уточнил, какое количество винтовок получат российские войска.

Ранее Лушников заявил, что российские военные уже эксплуатируют СВЧ, нареканий к ним нет. Винтовка Чукавина обеспечивает поражение первым выстрелом одиночных целей на расстоянии до 1 000 метров, отмечает «Свободная пресса». Это оружие должно постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ОружиеКонцерн "калашников"Минобороны РФ
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