Песков заявил, что участники встреч с Путиным по-разному высказываются об СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину высказывают разные точки зрения по теме спецоперации, сообщает РИА Новости.
Комментируя информацию телеканала CNN, со ссылкой на источники утверждающего, что некоторые российские чиновники напрямую говорят главе государства о ненадлежащем управлении СВО, он отметил, что это в корне неверно.
«Эта информация в корне неверна. Президент Путин регулярно проводит встречи по специальной военной операции, и все участники высказывают разные точки зрения в рабочем режиме», - пояснил представитель Кремля телеканалу.
Ранее Песков заявил журналистам The Washington Post, что в ближайшем окружении Путина возникают дискуссии по поводу СВО, однако все споры являются частью рабочего процесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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