Песков заявил, что участники встреч с Путиным по-разному высказываются об СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину высказывают разные точки зрения по теме спецоперации, сообщает РИА Новости.

Потеряем парней и отбитые поселки: Кадыров настаивает на перестановках в Минобороны

Комментируя информацию телеканала CNN, со ссылкой на источники утверждающего, что некоторые российские чиновники напрямую говорят главе государства о ненадлежащем управлении СВО, он отметил, что это в корне неверно.

«Эта информация в корне неверна. Президент Путин регулярно проводит встречи по специальной военной операции, и все участники высказывают разные точки зрения в рабочем режиме», - пояснил представитель Кремля телеканалу.

Ранее Песков заявил журналистам The Washington Post, что в ближайшем окружении Путина возникают дискуссии по поводу СВО, однако все споры являются частью рабочего процесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинСпецоперацияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры