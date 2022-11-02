Песков заявил, что участники встреч с Путиным по-разному высказываются об СВО

Комментируя информацию телеканала CNN, со ссылкой на источники утверждающего, что некоторые российские чиновники напрямую говорят главе государства о ненадлежащем управлении СВО, он отметил, что это в корне неверно.

«Эта информация в корне неверна. Президент Путин регулярно проводит встречи по специальной военной операции, и все участники высказывают разные точки зрения в рабочем режиме», - пояснил представитель Кремля телеканалу.

Ранее Песков заявил журналистам The Washington Post, что в ближайшем окружении Путина возникают дискуссии по поводу СВО, однако все споры являются частью рабочего процесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

