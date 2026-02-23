СМИ: В операции против главы наркокартеля Мексики помогла разведгруппа США

Новая оперативная группа военных США, специализирующаяся на сборе разведданных о наркокартелях, участвовала в подготовке операции по задержанию лидера картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщает Reuters.

По словам американского чиновника, сам рейд проводили мексиканские военные. Соединенные Штаты подготовили подробный пакет целей по Эль Менчо и передали его мексиканскому правительству. Бывший представитель властей США уточнил, что досье включало сведения, собранные американскими правоохранительными органами и разведкой.