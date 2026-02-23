СМИ: В операции против главы наркокартеля Мексики помогла разведгруппа США
Новая оперативная группа военных США, специализирующаяся на сборе разведданных о наркокартелях, участвовала в подготовке операции по задержанию лидера картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщает Reuters.
По словам американского чиновника, сам рейд проводили мексиканские военные. Соединенные Штаты подготовили подробный пакет целей по Эль Менчо и передали его мексиканскому правительству. Бывший представитель властей США уточнил, что досье включало сведения, собранные американскими правоохранительными органами и разведкой.
Речь идет об объединенной межведомственной оперативной группе по борьбе с картелями JITF-CC, о деятельности которой известно немного. На сайте структуры говорится, что ее задача — выявлять и разрушать операции картелей, представляющие угрозу для США на границе с Мексикой. Руководитель группы, бригадный генерал Маурицио Калабрезе, ранее заявлял Reuters, что военные используют опыт борьбы с такими организациями, как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России), для анализа сетей наркокартелей.
Операция по задержанию Эль Менчо прошла 22 февраля. Во время спецоперации мексиканские силовики столкнулись с вооруженным сопротивлением. В результате перестрелки четверо членов картеля были убиты, еще трое, включая самого Сервантеса, получили тяжелые ранения. Лидер группировки умер по дороге в Мехико, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ITIA отстранила российского теннисиста за нарушение антикоррупционных правил
- Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о семье
- СМИ: В операции против главы наркокартеля Мексики помогла разведгруппа США
- Минобороны сообщило о 45 сбитых дронах за пять часов
- Экс-посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна
- Два человека ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области
- Сийярто обвинил Еврокомиссию в защите интересов Киева
- На Украине начнут выпускать банкноты с лозунгом «Слава Украине!»
- Словакия пригрозила пересмотреть поддержку вступления Украины в ЕС
- Каллас заявила о риске войны между США и Ираном