Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о семье

Жена Хайрулло Ибадуллаева, спасшего выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости, что в их семье четверо детей. По ее словам, она живет в Кашкадарьинской области Узбекистана, а супруг работает в России.

Женщина отметила, что гордится поступком мужа и считает его героем. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил Ибадуллаева медалью «Жасорат» («Мужество»).