Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о семье
Жена Хайрулло Ибадуллаева, спасшего выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости, что в их семье четверо детей. По ее словам, она живет в Кашкадарьинской области Узбекистана, а супруг работает в России.
Женщина отметила, что гордится поступком мужа и считает его героем. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил Ибадуллаева медалью «Жасорат» («Мужество»).
Накануне в экстренных службах Санкт-Петербурга рассказали, что дворник поймал шестилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа жилого дома. Мужчина сумел смягчить падение своим телом.
Мать ребенка находилась дома, но в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство по миграции Узбекистана подтвердило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев, передает «Радиоточка НСН».
