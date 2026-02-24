Медведев отреагировал угрозу Каллас запретить выдачу Шенгена для бойцов СВО
Бойцам спецоперации не будет страшно закрытие въезда в Шенгенскую зону Европы, сообщил в соцсетях зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, они смогут въехать туда без виз, как в 1812 и 1945 годах. Так политик отреагировал на заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая заявила, что ЕС планирует запретить въезд в Шенгенскую зону «сотням тысяч» бывших российских военнослужащих, принимавшим участие в СВО.
«Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», — указал зампред. Он назвал Каллас «белокурой крысой».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Каллас обратиться к врачу после слов о нападении России на другие страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: В Москве рядом с автомобилем ДПС произошел взрыв
- Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге
- Медведев отреагировал угрозу Каллас запретить выдачу Шенгена для бойцов СВО
- «Додо» уволила курьера за заботу о бездомном псе
- ITIA отстранила российского теннисиста за нарушение антикоррупционных правил
- Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о семье
- СМИ: В операции против главы наркокартеля Мексики помогла разведгруппа США
- Минобороны сообщило о 45 сбитых дронах за пять часов
- Экс-посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна
- Два человека ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области