Медведев отреагировал угрозу Каллас запретить выдачу Шенгена для бойцов СВО

По его словам, они смогут въехать туда без виз, как в 1812 и 1945 годах. Так политик отреагировал на заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая заявила, что ЕС планирует запретить въезд в Шенгенскую зону «сотням тысяч» бывших российских военнослужащих, принимавшим участие в СВО.

«Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», — указал зампред. Он назвал Каллас «белокурой крысой».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Каллас обратиться к врачу после слов о нападении России на другие страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

