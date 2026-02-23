ITIA отстранила российского теннисиста за нарушение антикоррупционных правил

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе сообщило о временном отстранении трех игроков до вынесения окончательного решения по делу о возможных нарушениях антикоррупционной программы. В числе отстраненных — россиянин Марк Кауфман.

20-летний спортсмен был временно отстранен еще в декабре. Как уточнили в ITIA, причиной стало невыполнение требований агентства.