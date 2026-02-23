ITIA отстранила российского теннисиста за нарушение антикоррупционных правил

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе сообщило о временном отстранении трех игроков до вынесения окончательного решения по делу о возможных нарушениях антикоррупционной программы. В числе отстраненных — россиянин Марк Кауфман.

20-летний спортсмен был временно отстранен еще в декабре. Как уточнили в ITIA, причиной стало невыполнение требований агентства.

Даниил Медведев проиграл и вылетел с теннисного турнира в Дохе

В январе Кауфман подал апелляцию, однако она была отклонена. Подробности предполагаемого нарушения не раскрываются. Лучшим результатом теннисиста в парном рейтинге было 2023-е место в сентябре прошлого года.

Также временно отстранены сербские игроки Драгиня Вукович и Мила Машич. По данным ITIA, они подозреваются в серьезных нарушениях правил антикоррупционной программы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ОтстранениеРоссиянеСпортБольшой Теннис

