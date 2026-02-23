ITIA отстранила российского теннисиста за нарушение антикоррупционных правил
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе сообщило о временном отстранении трех игроков до вынесения окончательного решения по делу о возможных нарушениях антикоррупционной программы. В числе отстраненных — россиянин Марк Кауфман.
20-летний спортсмен был временно отстранен еще в декабре. Как уточнили в ITIA, причиной стало невыполнение требований агентства.
В январе Кауфман подал апелляцию, однако она была отклонена. Подробности предполагаемого нарушения не раскрываются. Лучшим результатом теннисиста в парном рейтинге было 2023-е место в сентябре прошлого года.
Также временно отстранены сербские игроки Драгиня Вукович и Мила Машич. По данным ITIA, они подозреваются в серьезных нарушениях правил антикоррупционной программы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Додо» уволила курьера за заботу о бездомном псе
- ITIA отстранила российского теннисиста за нарушение антикоррупционных правил
- Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о семье
- СМИ: В операции против главы наркокартеля Мексики помогла разведгруппа США
- Минобороны сообщило о 45 сбитых дронах за пять часов
- Экс-посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна
- Два человека ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области
- Сийярто обвинил Еврокомиссию в защите интересов Киева
- На Украине начнут выпускать банкноты с лозунгом «Слава Украине!»
- Словакия пригрозила пересмотреть поддержку вступления Украины в ЕС