Экс-посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

Как следует из заявления, которое приводит Би-би-си, 72-летний мужчина был арестован 23 февраля по адресу в Камдене и доставлен в лондонский полицейский участок для допроса. Перед этим правоохранители провели обыски по ордерам в Камдене и в графстве Уилтшир.