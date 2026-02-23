Экс-посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна
Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на полицию.
Как следует из заявления, которое приводит Би-би-си, 72-летний мужчина был арестован 23 февраля по адресу в Камдене и доставлен в лондонский полицейский участок для допроса. Перед этим правоохранители провели обыски по ордерам в Камдене и в графстве Уилтшир.
Мандельсон покинул пост посла в сентябре после публикации материалов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, где упоминалось его имя. В начале февраля полиция начала уголовное расследование после того, как правительство передало ведомству переписку между экс-послом и Эпштейном.
По данным Financial Times, в 2010 году Мандельсон, занимая министерскую должность, мог продвигать интересы Эпштейна в вопросах банковского регулирования в США. Ранее Минюст США опубликовал документы, из которых следует, что в 2009-2010 годах он делился с Эпштейном информацией о финансовой помощи ЕС странам еврозоны и планах британского правительства по продаже активов и изменению налоговой политики. Документы также указывают, что в 2003 и 2004 годах Эпштейн перечислил Мандельсону $75 тысяч, а в 2009 и 2010 годах переводил средства его партнеру Рейнальдо Авиле да Силве, передает «Радиоточка НСН».
