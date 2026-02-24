СМИ: В Москве рядом с автомобилем ДПС произошел взрыв

Он раздался около 00 часов рядом с автомобилем ДПС, после чего некоторое время было видно задымление. По предварительным данным, есть погибший.

На месте работают экстренные службы, приехала скорая помощь. Официальной информации пока нет.

Ранее после взрыва на юге Москвы погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

