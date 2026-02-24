СМИ: В Москве рядом с автомобилем ДПС произошел взрыв

На северо-востоке Москвы в районе станции Савëловская произошел взрыв, сообщает Telegram-канала Shot.

Два сотрудника ДПС пострадали в результате взрыва автомобиля на юге Москвы

Он раздался около 00 часов рядом с автомобилем ДПС, после чего некоторое время было видно задымление. По предварительным данным, есть погибший.

На месте работают экстренные службы, приехала скорая помощь. Официальной информации пока нет.

Ранее после взрыва на юге Москвы погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
