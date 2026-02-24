«Додо» уволила курьера за заботу о бездомном псе
Курьер одной из пиццерий «Додо» в Челябинске был уволен за то, что укрыл собаку пледом в морозы, сообщает ТАСС.
Бездомный пес жил возле заведения, сотрудники его регулярно подкармливали. В качестве доказательства работники опубликовали сообщение от управляющей пиццерии с угрозой уволить тех, кто будет заботиться о собаке. В «Додо» заявили, что уволить сотрудника планировали еще до ситуации с собакой.
В Telegram-канале заведения сказано, что сеть пиццерий возьмет на себя содержание и лечение в приюте собаки, которую укрыл уволенный из заведения в Челябинске курьер. Собаку доставили в центр помощи животным «Того». Как заявил руководитель приюта Елена Кнапская, на отлов собаки ушло семь часов - животное боится людей. Собака внешне она выглядит здоровой. Сдача анализов и осмотр животного ветеринаром пройдут завтра-послезавтра.
Курьер сообщил Telegram-каналу Mash, что его уволили без каких-либо выплат, компания осталась должна ему 15 тысяч рублей. После этого на «Додо» и на управляющую кафе Юлию обрушился негатив в соцсетях.
Три важнейших законопроекта, касающихся животных, будут приняты в России в 2026 году, сообщил зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с НСН.
