Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге
В Узбекистане наградили дворника Хайрулло Ибадуллаева, который спас выпавшего из окна ребёнка в Санкт-Петербурге, сообщил в Telegram пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев. Ибадуллаеву вручат медаль «Жасорат». Отмечается, что при спасении малолетнего ребенка мужчина проявил мужество и самоотверженность. Ибадуллаев рисковал собственной жизнью и здоровьем.
Ранее в экстренных службах Санкт-Петербурга рассказали, что дворник поймал шестилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа жилого дома. Мужчина сумел смягчить падение своим телом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: В Москве рядом с автомобилем ДПС произошел взрыв
- Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге
- Медведев отреагировал угрозу Каллас запретить выдачу Шенгена для бойцов СВО
- «Додо» уволила курьера за заботу о бездомном псе
- ITIA отстранила российского теннисиста за нарушение антикоррупционных правил
- Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о семье
- СМИ: В операции против главы наркокартеля Мексики помогла разведгруппа США
- Минобороны сообщило о 45 сбитых дронах за пять часов
- Экс-посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна
- Два человека ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области