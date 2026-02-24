Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге

В Узбекистане наградили дворника Хайрулло Ибадуллаева, который спас выпавшего из окна ребёнка в Санкт-Петербурге, сообщил в Telegram пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Уходят в курьеры: В России мигранты отказываются работать дворниками

Указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев. Ибадуллаеву вручат медаль «Жасорат». Отмечается, что при спасении малолетнего ребенка мужчина проявил мужество и самоотверженность. Ибадуллаев рисковал собственной жизнью и здоровьем.

Ранее в экстренных службах Санкт-Петербурга рассказали, что дворник поймал шестилетнего мальчика, выпавшего с седьмого этажа жилого дома. Мужчина сумел смягчить падение своим телом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:РебенокСанкт-ПетербургУзбекистан

Горячие новости

Все новости

партнеры