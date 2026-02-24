СМИ: Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве в Москве
24 февраля 202601:27
По предварительным данным, два сотрудника ДПС погибли при взрыве в районе станции Савëловская в Мосеве, сообщает Telegram-канала Shot.
Он раздался рядом со служебным автомобилем. Короткостриженный мужчина в черной одежде подошëл к транспортному средству и кинул в его сторону взрывное устройство, после чего начал вести съëмку, а затем скрылся. В настоящее время ведется его поиск.
На месте работают экстренные службы и медики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве в Москве
- СМИ: В Москве рядом с автомобилем ДПС произошел взрыв
- Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге
- Медведев отреагировал угрозу Каллас запретить выдачу Шенгена для бойцов СВО
- «Додо» уволила курьера за заботу о бездомном псе
- ITIA отстранила российского теннисиста за нарушение антикоррупционных правил
- Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о семье
- СМИ: В операции против главы наркокартеля Мексики помогла разведгруппа США
- Минобороны сообщило о 45 сбитых дронах за пять часов
- Экс-посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна