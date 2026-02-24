СМИ: Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве в Москве

По предварительным данным, два сотрудника ДПС погибли при взрыве в районе станции Савëловская в Мосеве, сообщает Telegram-канала Shot.

Два сотрудника ДПС пострадали в результате взрыва автомобиля на юге Москвы

Он раздался рядом со служебным автомобилем. Короткостриженный мужчина в черной одежде подошëл к транспортному средству и кинул в его сторону взрывное устройство, после чего начал вести съëмку, а затем скрылся. В настоящее время ведется его поиск.

На месте работают экстренные службы и медики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

