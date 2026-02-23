Минобороны сообщило о 45 сбитых дронах за пять часов

Средства ПВО с 15:00 до 20:00 мск уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, 12 дронов были сбиты над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем, шесть — над Белгородской областью и один — над Брянской областью.

Средства ПВО за три часа уничтожили 27 дронов ВСУ

В этот период губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дважды информировал о налетах беспилотников. В Шебекино при ударе по автомобилю пострадали четыре мирных жителя. Позднее глава региона сообщил, что под атаками оказались шесть муниципалитетов, обошлось без новых пострадавших.

В Брянской области село Новая Погощь Суземского района подверглось двум атакам. Сначала по населенному пункту ударили беспилотники, затем был зафиксирован минометный обстрел. Повреждения получили здание школы и жилой дом, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
