Минобороны сообщило о 45 сбитых дронах за пять часов
Средства ПВО с 15:00 до 20:00 мск уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, 12 дронов были сбиты над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем, шесть — над Белгородской областью и один — над Брянской областью.
В этот период губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дважды информировал о налетах беспилотников. В Шебекино при ударе по автомобилю пострадали четыре мирных жителя. Позднее глава региона сообщил, что под атаками оказались шесть муниципалитетов, обошлось без новых пострадавших.
В Брянской области село Новая Погощь Суземского района подверглось двум атакам. Сначала по населенному пункту ударили беспилотники, затем был зафиксирован минометный обстрел. Повреждения получили здание школы и жилой дом, передает «Радиоточка НСН».
