Минобороны сообщило о 45 сбитых дронах за пять часов

В этот период губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дважды информировал о налетах беспилотников. В Шебекино при ударе по автомобилю пострадали четыре мирных жителя. Позднее глава региона сообщил, что под атаками оказались шесть муниципалитетов, обошлось без новых пострадавших.

В Брянской области село Новая Погощь Суземского района подверглось двум атакам. Сначала по населенному пункту ударили беспилотники, затем был зафиксирован минометный обстрел. Повреждения получили здание школы и жилой дом, передает «Радиоточка НСН».

