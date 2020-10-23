Россия создала защиту от гиперзвуковых ракет 

Речь об оперативно-тактическом, а также гиперзвуковом оружии. Эксперты полагают, что «трехсотые» ЗРС, оснащенные новейшими российскими ракетами, обеспечат надежную защиту от зарубежных разработок на 10–15 лет вперед, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что США готовятся вооружиться стратегической сверхдальнобойной суперпушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC). Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН на вопрос о том, справятся ли российские ПВО с такой опасностью, специалист ответил, что артиллерийский снаряд перехватить практически невозможно, это утопия.

«Если же будет выпущена ракета, ее можно перехватывать, как другую любую быстроходную ракету. Сейчас сложно сказать, с какой скоростью будет двигаться именно этот активно-реактивный снаряд, но, возможно, что и с гиперзвуковой. Наверное, я вас напугаю, что эффективных систем перехвата такого рода боеприпасов пока нет, и они вряд ли будут», - заключил собеседник.

