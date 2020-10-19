Российские ПВО назвали бессильными против «суперпушки» США
Справятся ли наземные средства защиты с американской дальнобойной пушкой SLRC, будет зависеть о того, чем и как она стреляет, объяснил НСН старший научный сотрудник Академии военных наук. Хорошая новость в том, что её будет легко засечь.
Вооруженные силы США готовятся вооружиться стратегической сверхдальнобойной суперпушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC), сообщает Popular Mechanics. Пушка способна поражать цели на расстоянии более 1850 км, и в случае применения с линкоров типа Montana из акватории Северного моря под её ударом может оказаться даже Москва, говорится в материале.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН рассказал об уязвимых местах суперпушки.
«Они, действительно, работают над такой пушкой. По мнению ряда специалистов, это может быть пушка с активно-реактивным снарядом. То есть выстреливается из ствола орудия не просто железная болванка, начиненная порохом, а ракета. В таком случае, она может лететь пару тысяч километров. Но дело в том, что габариты такого орудия будут весьма громоздкие и, оно будет либо малоподвижно, либо вовсе не подвижно, а значит предельно уязвимо... Эта суперпушка никуда не уедет. Как только она выстрелит, то ее сразу можно будет засечь и уничтожить», - сказал Прохватилов.
При этом он отметил, что «такого рода вундерваффе не эффективно в эпоху, когда уже началось применение автономных систем вооружения». В пример он привел «массовое применение беспилотников как в Ливии, так и в Нагорном Карабахе».
«Все эти проекты, видимо, имеют под собой цель - освоение бюджета, они неэффективны. Были сообщения, что из такого оружия можно из Польши стрелять хоть по Москве. А у нас в Калининграде стоят «Искандеры», которые могут достичь основных столиц европейских стран. То есть наш ответ давно имеется. На мой взгляд, то, что пишут в американской прессе, это тупиковая ветвь военной эволюции», - считает военный эксперт.
Однако, на вопрос о том, справятся ли российские ПВО с такой опасностью, Прохватилов ответил, что «артиллерийский снаряд перехватить практически невозможно, это утопия».
«Если же будет выпущена ракета, ее можно перехватывать, как другую любую быстроходную ракету. Сейчас сложно сказать, с какой скоростью будет двигаться именно этот активно-реактивный снаряд, но, возможно, что и с гиперзвуковой. Наверное, я вас напугаю, что эффективных систем перехвата такого рода боеприпасов пока нет, и они вряд ли будут», - заключил собеседник НСН.
По данным издания, испытания прототипа оружия SLRC намечены на 2023 год.
Еще в марте прошлого года НСН сообщала, что Минобороны США планирует начать работу над «суперпушкой» для войны с Россией и Китаем, это следовало из бюджета ведомства, писал Breaking Defense.
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