Российские ПВО назвали бессильными против «суперпушки» США

Вооруженные силы США готовятся вооружиться стратегической сверхдальнобойной суперпушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC), сообщает Popular Mechanics. Пушка способна поражать цели на расстоянии более 1850 км, и в случае применения с линкоров типа Montana из акватории Северного моря под её ударом может оказаться даже Москва, говорится в материале.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН рассказал об уязвимых местах суперпушки.

«Они, действительно, работают над такой пушкой. По мнению ряда специалистов, это может быть пушка с активно-реактивным снарядом. То есть выстреливается из ствола орудия не просто железная болванка, начиненная порохом, а ракета. В таком случае, она может лететь пару тысяч километров. Но дело в том, что габариты такого орудия будут весьма громоздкие и, оно будет либо малоподвижно, либо вовсе не подвижно, а значит предельно уязвимо... Эта суперпушка никуда не уедет. Как только она выстрелит, то ее сразу можно будет засечь и уничтожить», - сказал Прохватилов.

При этом он отметил, что «такого рода вундерваффе не эффективно в эпоху, когда уже началось применение автономных систем вооружения». В пример он привел «массовое применение беспилотников как в Ливии, так и в Нагорном Карабахе».

«Все эти проекты, видимо, имеют под собой цель - освоение бюджета, они неэффективны. Были сообщения, что из такого оружия можно из Польши стрелять хоть по Москве. А у нас в Калининграде стоят «Искандеры», которые могут достичь основных столиц европейских стран. То есть наш ответ давно имеется. На мой взгляд, то, что пишут в американской прессе, это тупиковая ветвь военной эволюции», - считает военный эксперт.